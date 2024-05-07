Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в викторине «Псков – город воинской славы»
Жители Псковской области могут проверить свои знания в викторине «Псков – город воинской славы». Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.
«Не упустите шанс побороться за призы! Присоединяйтесь к викторине, чтобы узнать удивительные факты и ответить на интересные вопросы о Псковской области!» – пригласили псковичей к участию.
Викторина доступна по ссылке.
Даты проведения – с 7 по 19 мая. Троих победителей определят 20 мая.
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