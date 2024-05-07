Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в викторине «Псков – город воинской славы»

20:48, 07 мая 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут проверить свои знания в викторине «Псков – город воинской славы». Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

«Не упустите шанс побороться за призы! Присоединяйтесь к викторине, чтобы узнать удивительные факты и ответить на интересные вопросы о Псковской области!» – пригласили псковичей к участию.

Викторина доступна по ссылке.

Даты проведения – с 7 по 19 мая. Троих победителей определят 20 мая.