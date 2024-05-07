По дорожному нацпроекту отремонтируют 5 км трассы Изборск – Палкино – Остров

18:31, 07 мая 2024, ПАИ

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, продолжается поэтапный ремонт региональной трассы Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В этом году специалисты обновят участок, расположенный между населёнными пунктами Сопки и Боловино общей протяжённостью пять километров.

Сейчас подрядчик укладывает выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Предварительно были выполнены работы по восстановлению существующей укреплённой части обочин и виражей, отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, отремонтированы и заменены водопропускные трубы.

Впереди укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, ремонт пересечений, примыканий и съездов, укрепление обочин и откосов. Также в порядок будут приведены остановочные и посадочные площадки. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка, а вблизи пешеходных переходов выполнено устройство шумовых полос.

Обновлением трассы занимается АДП по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта – 97 миллионов рублей, средства выделены из федерального бюджета.

Срок завершения работ – август 2024 года.

Отметим, трасса обеспечивает транспортное сообщение между Печорским муниципальным округом, Палкинским и Островским районами. Кроме того, объект имеет важную социальную составляющую: обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также является одним из подъездов к ФАПу, расположенному в деревне Шабаны Палкинского района.