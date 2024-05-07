Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

По дорожному нацпроекту отремонтируют 5 км трассы Изборск – Палкино – Остров

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, продолжается поэтапный ремонт региональной трассы Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По дорожному нацпроекту отремонтируют 5 км трассы Изборск – Палкино – Остров. Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству

В этом году специалисты обновят участок, расположенный между населёнными пунктами Сопки и Боловино общей протяжённостью пять километров.

Сейчас подрядчик укладывает выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Предварительно были выполнены работы по восстановлению существующей укреплённой части обочин и виражей, отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, отремонтированы и заменены водопропускные трубы.

Впереди укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, ремонт пересечений, примыканий и съездов, укрепление обочин и откосов. Также в порядок будут приведены остановочные и посадочные площадки. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка, а вблизи пешеходных переходов выполнено устройство шумовых полос.

Обновлением трассы занимается АДП по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта – 97 миллионов рублей, средства выделены из федерального бюджета.

Срок завершения работ – август 2024 года.

Отметим, трасса обеспечивает транспортное сообщение между Печорским муниципальным округом, Палкинским и Островским районами. Кроме того, объект имеет важную социальную составляющую: обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также является одним из подъездов к ФАПу, расположенному в деревне Шабаны Палкинского района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2024

Фестиваль математики Games & MAGIC прошёл в Пскове
07 мая 2024

В канун Дня Победы сотрудники завода «Титан-Полимер» благоустроили воинское захоронение в Псковском районе
07 мая 2024

Районный этап соревнований «Зарница 2.0» прошёл сегодня в Бежаницах
07 мая 2024

По дорожному нацпроекту отремонтируют 5 км трассы Изборск – Палкино – Остров
07 мая 2024

Как пройдёт акция ​«Бессмертный полк» в Псковской области
07 мая 2024

Директор Псковского ОРТПЦ опроверг слухи об опасности жизни рядом с радиомачтами
07 мая 2024

Михаил Ведерников: В наше время радио остаётся востребованным средством информации
07 мая 2024

К 9 Мая Псковский музей подготовил праздничную программу во Дворе Постникова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...