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Районный этап соревнований «Зарница 2.0» прошёл сегодня в Бежаницах

Районная военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» прошла сегодня в парке отдыха в Бежаницах. Состязания проходили на спортплощадке ГТО, мини-футбольном поле и стадионе. В мероприятии приняли участие юные спортсмены Ашевской, Бежаницкой, Кудеверской, Чихачёвской школ и команда «Движения первых». Об этом пишет газета «Сельская новь».

​Районный этап соревнования «Зарница 2.0» прошёл сегодня в Бежаницах. Фото здесь и далее: газета «Сельская новь»

Соревнования состояли из шести мини-эстафет и смотра физической подготовки. Участники соревновались в стрельбе из воздушной винтовки, метании гранаты, прыжках в длину с места, юноши – в подтягивании на перекладине, девушки – в сгибании-разгибании рук в упоре лежа. В поднимании туловища из положения лёжа на спине за одну минуту, беге на 600 метров и эстафетах, одна из которых проходила в противогазе, принимали участие все.

Кроме того, ребята демонстрировали свои знания по истории России, а также по оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.

По итогам игры места распределились следующим образом: первое место заняла Кудеверская школа, второе место – Ашевская, третье – Чихачёвская, четвёртое – Бежаницкая, а пятое досталось «Движению первых».

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