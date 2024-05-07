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Общество

Как пройдёт акция ​«Бессмертный полк» в Псковской области

В преддверии Дня Победы жителей Псковской области приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Бессмертный полк», сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Как пройдёт акция ​«Бессмертный полк» в Псковской области. Фото здесь и далее: официальный телеграм-канал Псковской области

По традиции памятные мероприятия состоятся в детских садах, школах и вузах, на братских захоронениях и в учреждениях культуры. В разных форматах состоится акция «Бессмертный полк». Например, можно напечатать портрет героя на одежде, приклеить фотографию на стекло автомобиля, сменить аватарку в соцсетях или опубликовать рассказ о ветеране с хештегом #нашБессмертныйПолк.

«Вместе с нами создавайте «Стену памяти» в государственном или образовательном учреждении, на предприятии и в детском саду. Размещайте портреты своих героев на одежде, транспорте или аватарке в соцсетях. Обратите внимание, что «Стена памяти» будет организована во всех «Добро.Центрах» Псковской области и в Ресурсном центре добровольчества города Пскова», – призвали жителей Псковской области.

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