Фестиваль математики Games & MAGIC прошёл в Пскове

20:27, 07 мая 2024, ПАИ

Первокурсники института физико-математических наук и IT приняли участие в фестивале математики Games & MAGIC, приуроченном ко дню основания Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Те игры, которые мы сегодня предлагаем, подойдут для любого возраста. Часть этого материала мы представляли на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Понравилось всем: и пожилым людям, и семьям с детьми», – отметила доцент кафедры математики и теории игр Оксана Мартынюк.

Первокурсникам предложили сыграть в шесть игр: «Супер-крестики-нолики», «Математико», «Одуванчики», «Затор», «Числовая цепочка», «Чёрная дыра». Игры провела команда студентов: Валентин Бочаров, Диана Филиппова и Таисия Кравцова.

Организаторы мероприятия – НОМЦ «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской» и математическая школа ПсковГУ.

Проект «Фестиваль математики Games & MAGIC» реализуется при поддержке «Росмолодёжь.Гранты» и математической школы ПсковГУ.