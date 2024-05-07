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Фестиваль математики Games & MAGIC прошёл в Пскове

Первокурсники института физико-математических наук и IT приняли участие в фестивале математики Games & MAGIC, приуроченном ко дню основания Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

​Фестиваль математики Games & MAGIC прошёл в Пскове. Фото: ПсковГУ

«Те игры, которые мы сегодня предлагаем, подойдут для любого возраста. Часть этого материала мы представляли на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Понравилось всем: и пожилым людям, и семьям с детьми», – отметила доцент кафедры математики и теории игр Оксана Мартынюк.

Первокурсникам предложили сыграть в шесть игр: «Супер-крестики-нолики», «Математико», «Одуванчики», «Затор», «Числовая цепочка», «Чёрная дыра». Игры провела команда студентов: Валентин Бочаров, Диана Филиппова и Таисия Кравцова.

Организаторы мероприятия – НОМЦ «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской» и математическая школа ПсковГУ.

Проект «Фестиваль математики Games & MAGIC» реализуется при поддержке «Росмолодёжь.Гранты» и математической школы ПсковГУ.

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