Выставка художницы из Санкт-Петербурга откроется в Доме ремёсел
Выставка Татьяны Маркеловой откроется в Доме ремёсел 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Татьяна Маркелова – художница из Санкт-Петербурга. Её творчество опирается на древние традиции. Более 30 лет Татьяна Маркелова занимается лоскутной пластикой: на её картинах оживают деревья, встречаются невиданные звери, поют ангелы, отметили организаторы.
«Я перевожу на ткани свои мысли, воображение, свою любовь к окружающему миру. Пытаюсь поймать возникающие и ускользающие моменты, спешу воплотить их в фактуре, цвете, движении линий и игре пятен. Вдохновить может всё что угодно: прочитанная книжка, настроение, смена облаков на небе, россыпь пуговок и узор ветвей на воздушном фоне. Я бесконечно радуюсь, когда эмоции и мысли находят своё воплощение в кусочках тканей», – отметила Татьяна Маркелова.
На открытии выставки выступит детский фольклорный коллектив «Звонница» (руководитель С. В. Герасимова) социально-культурного центра «Троицкий». Ребята представят композицию по преданию «Ягорий Свят».
Выставка откроется 18 мая в 16:00 по адресу Псков, улица Некрасова, 8.
Памятное мероприятие в честь погибших в годы Великой Отечественной войны солдат прошло в Сигорицах Островского района
Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в викторине «Псков – город воинской славы»
В канун Дня Победы сотрудники завода «Титан-Полимер» благоустроили воинское захоронение в Псковском районе