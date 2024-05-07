Выставка художницы из Санкт-Петербурга откроется в Доме ремёсел

21:38, 07 мая 2024, ПАИ

Выставка Татьяны Маркеловой откроется в Доме ремёсел 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Татьяна Маркелова – художница из Санкт-Петербурга. Её творчество опирается на древние традиции. Более 30 лет Татьяна Маркелова занимается лоскутной пластикой: на её картинах оживают деревья, встречаются невиданные звери, поют ангелы, отметили организаторы.

«Я перевожу на ткани свои мысли, воображение, свою любовь к окружающему миру. Пытаюсь поймать возникающие и ускользающие моменты, спешу воплотить их в фактуре, цвете, движении линий и игре пятен. Вдохновить может всё что угодно: прочитанная книжка, настроение, смена облаков на небе, россыпь пуговок и узор ветвей на воздушном фоне. Я бесконечно радуюсь, когда эмоции и мысли находят своё воплощение в кусочках тканей», – отметила Татьяна Маркелова.

На открытии выставки выступит детский фольклорный коллектив «Звонница» (руководитель С. В. Герасимова) социально-культурного центра «Троицкий». Ребята представят композицию по преданию «Ягорий Свят».

Выставка откроется 18 мая в 16:00 по адресу Псков, улица Некрасова, 8.