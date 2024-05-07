Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставка художницы из Санкт-Петербурга откроется в Доме ремёсел

Выставка Татьяны Маркеловой откроется в Доме ремёсел 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Выставка художницы из Санкт-Петербурга откроется в Доме ремёсел. Фото: Псковский областной центр народного творчества

Татьяна Маркелова – художница из Санкт-Петербурга. Её творчество опирается на древние традиции. Более 30 лет Татьяна Маркелова занимается лоскутной пластикой: на её картинах оживают деревья, встречаются невиданные звери, поют ангелы, отметили организаторы.

«Я перевожу на ткани свои мысли, воображение, свою любовь к окружающему миру. Пытаюсь поймать возникающие и ускользающие моменты, спешу воплотить их в фактуре, цвете, движении линий и игре пятен. Вдохновить может всё что угодно: прочитанная книжка, настроение, смена облаков на небе, россыпь пуговок и узор ветвей на воздушном фоне. Я бесконечно радуюсь, когда эмоции и мысли находят своё воплощение в кусочках тканей», – отметила Татьяна Маркелова.

На открытии выставки выступит детский фольклорный коллектив «Звонница» (руководитель С. В. Герасимова) социально-культурного центра «Троицкий». Ребята представят композицию по преданию «Ягорий Свят».

Выставка откроется 18 мая в 16:00 по адресу Псков, улица Некрасова, 8.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2024

Выставка художницы из Санкт-Петербурга откроется в Доме ремёсел
07 мая 2024

Памятное мероприятие в честь погибших в годы Великой Отечественной войны солдат прошло в Сигорицах Островского района
07 мая 2024

Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в викторине «Псков – город воинской славы»
07 мая 2024

Фестиваль математики Games & MAGIC прошёл в Пскове
07 мая 2024

В канун Дня Победы сотрудники завода «Титан-Полимер» благоустроили воинское захоронение в Псковском районе
07 мая 2024

Районный этап соревнований «Зарница 2.0» прошёл сегодня в Бежаницах
07 мая 2024

По дорожному нацпроекту отремонтируют 5 км трассы Изборск – Палкино – Остров
07 мая 2024

Как пройдёт акция ​«Бессмертный полк» в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...