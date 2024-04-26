Михаил Ведерников обсудил с Денисом Салием работу представительства Псковской области в Москве

18:27, 26 апреля 2024, ПАИ

Глава региона Михаил Ведерников с первым заместителем губернатора, отвечающим за работу представительства Псковской области в Москве, Денисом Салием обсудили работу, которая ведётся в столице. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

«Поддержал инициативу уроженцев Псковской области по поводу создания землячества в Москве. Поручил представительству оказать поддержку в реализации этого проекта. Со стороны московского бизнеса есть интерес как к жилищному строительству, так и к развитию производств. Поручил организовать бесшовное взаимодействие между московским офисом и региональными структурами для максимально комфортной реализации инвестпроектов», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе рабочей встречи обсуждалась подготовка к Дням Псковской области в Совете Федерации, которые состоятся в конце мая.

«Это очень ответственное мероприятие, которое может поспособствовать решению целого ряда крайне важных для нашего региона вопросов. Подготовка идёт активно. Уверен, Псковская область будет представлена достойно», – подчеркнул губернатор.