Касающиеся региональной безопасности вопросы Михаил Ведерников обсудил с Алексеем Наумцом

20:46, 26 апреля 2024, ПАИ

Вопросы, касающиеся региональной безопасности, губернатор Михаил Ведерников обсудил с сенатором от Псковской области Алексеем Наумцом в Москве. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Есть ряд проектов, которые мы будем защищать, в том числе и силами наших представителей на уровне Совета Федерации. В этом контексте обсудили и подготовку к Дням Псковской области», – говорится в сообщении.

Михаил Ведерников также выразил уверенность, что при поддержке сенаторов мероприятие пройдёт конструктивно и с большими стратегическими результатами для региона.