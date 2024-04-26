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Политика

Касающиеся региональной безопасности вопросы Михаил Ведерников обсудил с Алексеем Наумцом

Вопросы, касающиеся региональной безопасности, губернатор Михаил Ведерников обсудил с сенатором от Псковской области Алексеем Наумцом в Москве. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Касающиеся региональной безопасности вопросы Михаил Ведерников обсудил с сенатором от Псковской области Алексеем Наумцом. Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Есть ряд проектов, которые мы будем защищать, в том числе и силами наших представителей на уровне Совета Федерации. В этом контексте обсудили и подготовку к Дням Псковской области», – говорится в сообщении.

Михаил Ведерников также выразил уверенность, что при поддержке сенаторов мероприятие пройдёт конструктивно и с большими стратегическими результатами для региона.

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