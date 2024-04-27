Пскович угрожал убить свою жену кочергой
52-летний житель деревни Адворицы Псковского района угрожал убить свою жену кочергой, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.
24 марта мужчина и его жена выпивали алкоголь дома и обсуждали прошедший накануне юбилей супруги. Женщина начала высказывать мужу претензии о том, что он испортил ей праздник, устроив конфликт с одним из гостей. Супруги начали ссориться, и мужчина замахнулся на жену металлической кочергой со словами: «Если ты не замолчишь, я тебя прибью!».
Уголовное дело направили мировому судье Псковского района для рассмотрения. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.
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