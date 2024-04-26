Пскович украл ноутбук и продал его незнакомцу

09:59, 27 апреля 2024, ПАИ

Пскович украл ноутбук из магазина и продал его незнакомцу, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

В октябре пскович пришёл в магазин бытовой техники, взял со стеллажа ноутбук стоимостью 116 тысяч рублей, спрятал его под куртку и вышел из магазина. Антикражные устройства не сработали.

Выйдя из магазина, он продал похищенный ноутбук незнакомому мужчине за 30 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.