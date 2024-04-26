Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» донастроят под запросы МСП

18:42, 27 апреля 2024, ПАИ

На заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «малое и среднее предпринимательство» заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова рассказала о предложениях об изменении подходов и форматов работы в рамках обновлённого президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Заседание состоялось под председательством помощника президента России, секретаря Государственного совета РФ Игоря Левитина.

В 2018 году президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Задача уже выполнена. Владимир Путин поставил новую задачу — до 2030 года повысить доход компаний в расчёте на одного сотрудника, который должен превышать рост ВВП.

Для решения этой задачи нужно скоординировать между собой меры поддержки различных ведомств и институтов развития, улучшить имеющуюся систему и реализовать самые эффективные программы, усовершенствовать их и адаптировать под потребности малого и среднего предпринимательства, сфокусировать наиболее затратные меры поддержки на тех компаниях, деятельность которых даёт наибольший мультипликативный эффект, пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Обновлённый нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, будет включать в себя следующие показатели: рост доли средних предприятий, увеличение срока существования компаний, переход организаций из одной категории в другую.

Напомним, что мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются в Псковской области с 2019 года. В текущем году Псковской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 67,8 млн рублей на реализацию мероприятий и оказание мер государственной поддержки.