В Псковской области отмечен рост промышленного производства

13:19, 27 апреля 2024, ПАИ

В январе-феврале на Северо-Западе России выросло производство строительных и отделочных материалов. В частности, рост промышленного производства отмечается в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

Рост производства строительных и отделочных материалов связан с расширением внутреннего спроса, главным образом за счёт увеличения объёмов жилищного строительства и реализации инвестиционных проектов. Развитие дорожного строительства на Северо-Западе повлияло на расширение собственного производства среди предприятий отрасли. Так, в Псковской области завершается строительство нового асфальтобетонного завода.

Кроме того, отмечается увеличение спроса на химическую продукцию и рост её выпуска. В феврале на крупном предприятии Псковской области была запущена вторая линия по выпуску БОПЭТ-плёнок – материала, который применяется для изготовления тканей, а также множества товаров и изделий в разных отраслях: от пищевой упаковки до авиастроения.