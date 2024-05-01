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Первенство России по джиу-джитсу планируется проводить в Пскове

Федерация джиу-джитсу Псковской области планирует проводить у себя всероссийские соревнования либо первенство России благодаря грантовой поддержке. Об этом сообщила представитель Федерации джиу-джитсу Псковской области Анна Шумейко во время круглого стола на площадке медиацентра ПАИ.

Анна Шумейко: «В ближайшем будущем хотим провести здесь первенство России для самого младшего возраста». Фото здесь и далее: ПАИ

Мы в первый раз в прошлом году попробовали подать заявку, отметила Анна Шумейко. «Суть проекта «Джиу-джитсу для всех» заключается в том, чтобы популяризовать наш вид спорта, потому что мы существуем относительно недавно. Мы очень хотим развиваться и привлекать новых спортсменов, потому что это очень доступный вид единоборств», – сказала она.

«В прошлом году мы его написали. Получилось достаточно быстро. Мы выиграли. Там сумма не очень большая – 852 тысячи рублей. Это тот грант, который можно спокойно реализовать. Сейчас идёт первый этап. По факту мы делаем то же самое, что мы делали в федерации, только подтверждаем документами. Это очень хорошая история с финансовой поддержкой государства. Мы просили финансирование закупки оборудования, чтобы улучшить нашу материально-техническую базу», – добавила автор проекта «Джиу-джитсу для всех» Дарья Фёдорова.

Дарья Фёдорова: «Это очень хорошая история с финансовой поддержкой государства»

«Мы запрашивали финансирование на спортивное татами, потому что очень хотим проводить турниры всероссийского уровня на территории области. В ближайшем будущем по договорённости с нашей Российской федерацией джиу-джитсу хотим провести здесь первенство России для самого младшего возраста либо какой-нибудь всероссийский турнир. Просили татами и звуковое оборудование. Есть небольшие сложности, связанные с тем, что татами сильно подорожали. Мы сейчас пытаемся выйти из этого положения», – резюмировала Анна Шумейко.

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