Круглый стол «Спортивные НКО: проекты и их место в спортивной жизни региона» проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Спортивные НКО: проекты и их место в спортивной жизни региона» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 27 апреля.
Вопросы для обсуждения:
1. Являются ли спортивные НКО полноценной частью отрасли физической культуры и спорта?
2. Какие проекты реализуются при грантовой поддержке в 2024 году?
3. Какие цели и задачи ставят перед собой спортивные некоммерческие организации в ходе реализации проектов?
4. С какими проблемами сталкиваются спортивные НКО при подготовке и реализации проектов?
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Круглый стол «Спортивные НКО: проекты и их место в спортивной жизни региона» проходит в медиацентре ПАИ