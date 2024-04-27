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Спорт

Круглый стол «Спортивные НКО: проекты и их место в спортивной жизни региона» проходит в медиацентре ПАИ

Круглый стол «Спортивные НКО: проекты и их место в спортивной жизни региона» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 27 апреля.

Вопросы для обсуждения:

1. Являются ли спортивные НКО полноценной частью отрасли физической культуры и спорта?

2. Какие проекты реализуются при грантовой поддержке в 2024 году?

3. Какие цели и задачи ставят перед собой спортивные некоммерческие организации в ходе реализации проектов?

4. С какими проблемами сталкиваются спортивные НКО при подготовке и реализации проектов?

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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