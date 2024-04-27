Региональный форум «Наставничество: эволюция» прошёл в Пскове

17:29, 27 апреля 2024, ПАИ

Региональный форум «Наставничество: эволюция» прошёл в Пскове. Мероприятие объединило начинающих и опытных предпринимателей. Участники смогли обменяться опытом, идеями и инициативами, которые преследуют главную цель – дать более чёткое понимание роли наставника в бизнесе, умение находить общий язык и совместно решать задачи для развития своего дела. В рамках форума отдельно прошёл тренинг по наставничеству в бизнесе, где предприниматели поделились своими советами с наставляемыми.

Собравшиеся подробно обсудили правовые тонкости и этические стандарты, сформулировали отличия наставничества от представителей инфобизнеса. Дискуссия включала разбор конкретных примеров наставников и наставляемых, советы и ответы на самые острые вопросы для начинающих предпринимателей, в том числе тему выгорания.

Среди спикеров – эксперты и опытные руководители: Ольга Пакреева, Анастасия Иванова и Евгений Диденко. Итоги встречи, мнение экспертов и участников смотрите в нашем материале.

Партнёром форума выступил Центр «Мой бизнес» Псковской области.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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