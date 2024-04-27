Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

София Михайлова из Великих Лук стала победительницей «Губернаторского дневника» с четвёртой попытки

Ещё одной победительницей акции «Губернаторский дневник» зимой стала шестиклассница средней общеобразовательной школы № 13 Великих Лук София Михайлова. Она набрала больше всего пятёрок в группе 5–7 классов. Её результат – 202 отличные оценки.

София Михайлова упорно шла к своей цели. Фото здесь и далее предоставили родители Софии Михайловой

София, как и многие наши победители, одержала победу не с первого раза. Четырежды девочка присылала свои результаты на конкурс. Первые попытки были в прошлом году.

Информацию об акции София узнала в школе и решила попробовать свои силы. С первого класса девочка учится на одни пятёрки. Оценка «хорошо» – редкий гость в её дневнике. В классе 28 человек, есть и отличники, поэтому, чтобы набрать большое количество пятёрок, пришлось потрудиться. Ради победы София даже временно забросила занятия в бассейне.

«Я очень обрадовалась, когда узнала, что победила, и сразу же позвонила маме. Мама была счастлива, даже слёзы радости потекли», – поделилась эмоциями от победы София.

Среди школьных предметов самые любимые: русский язык, изобразительное искусство, физкультура и математика.

«Я хочу быть дизайнером, поэтому мне интересно рисование, русский и математика – это важный предмет для любой профессии. И физкультура нужна в жизни», – объясняет свои пристрастия София.

Подумывает девочка и о профессии врача. Среди увлечений школьницы – чтение. Сейчас по школьной программе она читает «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, а недавно прочитала «Девочку с Земли» Кира Булычева.

На подготовку уроков у шестиклассницы может уходить до четырёх часов. И если в начальной школе Софии помогала с домашними заданиями мама, то теперь девочка учится совершенно самостоятельно.

Шестиклассница активно участвует в общественных делах, конкурсах и олимпиадах. Как рассказала мама девочки Виктория Александровна, портфолио Софии с достижениями уже приходится пересматривать и обновлять все новыми и новыми грамотами и сертификатами.

Несмотря на то что учёба занимает много времени, у школьницы есть домашние обязанности.

«София мне помогает во всём. Это моя правая рука. Особенно с младшей нашей дочкой помогает. Я ей во многом благодарна», – говорит мама Софии.

Ребятам, всем, кто принял участие в акции «Губернаторский дневник», но не победил, София Михайлова пожелала удачи в следующий раз.

«Надо поставить для себя цель и идти к её выполнению. Стараться хорошо учиться, поднимать руку на уроках, не паниковать», – уверена девочка.

Мама Софии убеждена, что только благодаря настойчивости и трудолюбию её дочь могла стать победительницей акции, но главное не в этом.

«Ребёнок поверил, что мечты сбываются! В первый раз не получилось, во второй не получилось, в третий не получилось, четвёртый. Я, если честно, уже даже не надеялась, а она говорила: «Мама, давай попробуем ещё раз», – поделилась Виктория Александровна.

Важную роль акции «Губернаторский дневник» в поддержании интереса псковских школьников к учёбе отметила региональный управляющий «Альфа-банком» по Псковской области Ирина Баранова.

На фото: Ирина Баранова. Фото: ПАИ

«Поздравляю Софию, её семью и педагогов с успехом. Конечно, количество пятёрок – это не самое главное. Важно стремление к знаниям, упорство, прилежание. Пример Софии очень важный и мотивирующий. Горжусь, что у нас в Псковской области такие талантливые и целеустремленные дети», – отметила она.

Реклама. АО «Альфа-банк». ИНН 7728168971.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 апреля 2024

«Кошкин городок» открылся во дворе порховского музея
27 апреля 2024

Территорию Ботанического сада облагородили в Пскове
27 апреля 2024

Срок перекрытия проезда у дома № 76/2 по Рижскому проспекту в Пскове продлён до 16 мая
27 апреля 2024

Псковича осудили за незаконное приобретение наркотиков в крупном размере
27 апреля 2024

Более 250 человек вышли на субботник в Ботаническом саду Пскова
27 апреля 2024

«Экопром» провёл совещание с руководителями СНТ
27 апреля 2024

София Михайлова из Великих Лук стала победительницей «Губернаторского дневника» с четвёртой попытки
27 апреля 2024

Своим примером депутаты призвали жителей Псковской области присоединиться к всероссийскому субботнику

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...