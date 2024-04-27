София Михайлова из Великих Лук стала победительницей «Губернаторского дневника» с четвёртой попытки

16:50, 27 апреля 2024, ПАИ

Ещё одной победительницей акции «Губернаторский дневник» зимой стала шестиклассница средней общеобразовательной школы № 13 Великих Лук София Михайлова. Она набрала больше всего пятёрок в группе 5–7 классов. Её результат – 202 отличные оценки.

София, как и многие наши победители, одержала победу не с первого раза. Четырежды девочка присылала свои результаты на конкурс. Первые попытки были в прошлом году.

Информацию об акции София узнала в школе и решила попробовать свои силы. С первого класса девочка учится на одни пятёрки. Оценка «хорошо» – редкий гость в её дневнике. В классе 28 человек, есть и отличники, поэтому, чтобы набрать большое количество пятёрок, пришлось потрудиться. Ради победы София даже временно забросила занятия в бассейне.

«Я очень обрадовалась, когда узнала, что победила, и сразу же позвонила маме. Мама была счастлива, даже слёзы радости потекли», – поделилась эмоциями от победы София.

Среди школьных предметов самые любимые: русский язык, изобразительное искусство, физкультура и математика.

«Я хочу быть дизайнером, поэтому мне интересно рисование, русский и математика – это важный предмет для любой профессии. И физкультура нужна в жизни», – объясняет свои пристрастия София.

Подумывает девочка и о профессии врача. Среди увлечений школьницы – чтение. Сейчас по школьной программе она читает «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, а недавно прочитала «Девочку с Земли» Кира Булычева.

На подготовку уроков у шестиклассницы может уходить до четырёх часов. И если в начальной школе Софии помогала с домашними заданиями мама, то теперь девочка учится совершенно самостоятельно.

Шестиклассница активно участвует в общественных делах, конкурсах и олимпиадах. Как рассказала мама девочки Виктория Александровна, портфолио Софии с достижениями уже приходится пересматривать и обновлять все новыми и новыми грамотами и сертификатами.

Несмотря на то что учёба занимает много времени, у школьницы есть домашние обязанности.

«София мне помогает во всём. Это моя правая рука. Особенно с младшей нашей дочкой помогает. Я ей во многом благодарна», – говорит мама Софии.

Ребятам, всем, кто принял участие в акции «Губернаторский дневник», но не победил, София Михайлова пожелала удачи в следующий раз.

«Надо поставить для себя цель и идти к её выполнению. Стараться хорошо учиться, поднимать руку на уроках, не паниковать», – уверена девочка.

Мама Софии убеждена, что только благодаря настойчивости и трудолюбию её дочь могла стать победительницей акции, но главное не в этом.

«Ребёнок поверил, что мечты сбываются! В первый раз не получилось, во второй не получилось, в третий не получилось, четвёртый. Я, если честно, уже даже не надеялась, а она говорила: «Мама, давай попробуем ещё раз», – поделилась Виктория Александровна.

Важную роль акции «Губернаторский дневник» в поддержании интереса псковских школьников к учёбе отметила региональный управляющий «Альфа-банком» по Псковской области Ирина Баранова.

«Поздравляю Софию, её семью и педагогов с успехом. Конечно, количество пятёрок – это не самое главное. Важно стремление к знаниям, упорство, прилежание. Пример Софии очень важный и мотивирующий. Горжусь, что у нас в Псковской области такие талантливые и целеустремленные дети», – отметила она.

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