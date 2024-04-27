В Гдовском районе перед судом предстанет мужчина, задавивший вездеходом рыбака

17:01, 27 апреля 2024, ПАИ

В Псковской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении рыбаку смерти по неосторожности, сообщили ПАИ в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, мужчина совместно со своими знакомыми ехал на внедорожном мототранспортном средстве по льду Чудского озера около деревни Ветвеник Гдовского района. Он не учёл погодные условия и случайно наехал на 74-летнего рыбака, который от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направили в суд для рассмотрения.