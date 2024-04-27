За избиение супруги псковичу грозит до двух лет лишения свободы

20:49, 27 апреля 2024, ПАИ

Обвинительный акт утверждён в отношении жителя города Пскова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что мужчина избил свою супругу, мать троих детей, за то, что она брала у знакомых деньги в долг, и причинил ей телесные повреждения, не повлёкшие вреда здоровью. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.