Программу «IT-класс» освоили псковичи в региональном центре выявления и поддержки одарённых детей «Вега»

23:29, 27 апреля 2024, ПАИ

В Псковской области в региональном центре выявления и поддержки одарённых детей «Вега» завершилась профильная краткосрочная программа «IT-класс». Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

«За время обучения благодаря логически выстроенной программе ребята смогли познакомиться с приёмами выполнения практических заданий, углубить знания в изучении языка программирования C++ и развить логическое мышление, которое необходимо при выполнении заданий по программированию», – отметили специалисты.

В рамках смены для обучающихся ассистентом отделения информационно-коммуникационных технологий ПИШ Псковского государственного университета С. Ю. Лукановым был проведён мастер-класс по программированию, на котором ребята расширили свои знания о написании программ.

Итогом смены являлась защита проектов ребят.