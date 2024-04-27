Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Программу «IT-класс» освоили псковичи в региональном центре выявления и поддержки одарённых детей «Вега»

В Псковской области в региональном центре выявления и поддержки одарённых детей «Вега» завершилась профильная краткосрочная программа «IT-класс». Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

«За время обучения благодаря логически выстроенной программе ребята смогли познакомиться с приёмами выполнения практических заданий, углубить знания в изучении языка программирования C++ и развить логическое мышление, которое необходимо при выполнении заданий по программированию», – отметили специалисты.

В рамках смены для обучающихся ассистентом отделения информационно-коммуникационных технологий ПИШ Псковского государственного университета С. Ю. Лукановым был проведён мастер-класс по программированию, на котором ребята расширили свои знания о написании программ.

Итогом смены являлась защита проектов ребят.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 апреля 2024

Псковичи позировали на фоне восходящей луны на мосту 50-летия Октября. Видео
27 апреля 2024

Выставка «Это всё весна…» открылась в Пскове
27 апреля 2024

Официальная церемония открытия ралли «Голубые озёра – 2024» состоялась в Пустошке
27 апреля 2024

Псковская область присоединилась к Всероссийскому субботнику
27 апреля 2024

Работу спортивных НКО, их проекты и место в жизни региона обсудили в медиацентре ПАИ
27 апреля 2024

«Кошкин городок» открылся во дворе порховского музея
27 апреля 2024

Территорию Ботанического сада облагородили в Пскове
27 апреля 2024

Срок перекрытия проезда у дома № 76/2 на Рижском проспекте в Пскове продлён до 16 мая

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...