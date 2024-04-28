Что можно и чего нельзя делать в Вербное воскресенье

09:27, 28 апреля 2024, ПАИ

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) – это один из переходящих двунадесятых праздников христианской церкви, дата которого зависит от даты Пасхи. Он приходится на воскресный день за неделю до неё, то есть на шестое воскресенье Великого поста. В этом году это 28 апреля.

В этот день нельзя заниматься физическими нагрузками. Нужно посвятить время отдыху, не делать уборку, стирку или что-то готовить. Нельзя ссориться, ругаться и чрезмерно веселиться. Лучше не думать о плохом, иначе можно притянуть в жизнь боль и печали.

Кроме того, не принято в этот день ходить на кладбище. Следует сегодня соблюдать требования Великого поста. За Вербным воскресеньем начинается Страстная неделя, или Великая седмица, последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе.