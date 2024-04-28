Освящение начала строительства храма в честь святых Жён-мироносиц состоялось в Псковском районе

18:31, 28 апреля 2024, ПАИ

Освящение начала строительства храма в честь святых Жён-мироносиц состоялось в Тямше. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

Торжественный молебен отслужил митрополит Псковский и Порховский Арсений. Ему сослужили: благочинный по Псковскому району отец Михаил Бутенко, настоятель прихода иерей Николай и другие представители духовентства.

Над цокольным этажом храма уже возводится деревянный сруб. «Трудами и молитвами прихожан, благотворителей и трутников была проделана большая работа. И она продолжается», – отметила Наталья Фёдорова.