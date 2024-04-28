Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

С шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Псковской области

С шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • С шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • С шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • С шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • С шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • С шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • С шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

При исполнении воинского долга погибли ефрейтор Анатолий Жуков, гвардии рядовой Даниил Венедиктов, рядовой Дмитрий Вичужанин, рядовой Дмитрий Ефимов, рядовой Сергей Кузнецов, рядовой Вячеслав Островский.

Губернатор региона принёс соболезнования родным и близким, пообещав, что семьям окажут необходимую поддержку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 апреля 2024

Братские захоронения привели в порядок в Стругокрасненском районе
28 апреля 2024

Опочецкие волонтёры присоединились к всероссийской акции «Вода России»
28 апреля 2024

С шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Псковской области
28 апреля 2024

Выставку открыток советского времени подготовили к 1 Мая в Доме культуры Пушкиногорского района
28 апреля 2024

Семья из Новоржевского района стала лауреатом II степени на всероссийском конкурсе прикладного творчества
28 апреля 2024

Площадку для строительства центра досуга и настольных игр начали подготавливать в Себежском районе
28 апреля 2024

Освящение начала строительства храма Святых Жён-Мироносиц состоялось в Псковском районе
28 апреля 2024

Псковичи могут принять участие в сборе помощи для животных из приюта

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...