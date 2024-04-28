С шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Псковской области

21:45, 28 апреля 2024, ПАИ

С шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова











При исполнении воинского долга погибли ефрейтор Анатолий Жуков, гвардии рядовой Даниил Венедиктов, рядовой Дмитрий Вичужанин, рядовой Дмитрий Ефимов, рядовой Сергей Кузнецов, рядовой Вячеслав Островский.

Губернатор региона принёс соболезнования родным и близким, пообещав, что семьям окажут необходимую поддержку.