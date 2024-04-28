С шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Псковской области
С шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
При исполнении воинского долга погибли ефрейтор Анатолий Жуков, гвардии рядовой Даниил Венедиктов, рядовой Дмитрий Вичужанин, рядовой Дмитрий Ефимов, рядовой Сергей Кузнецов, рядовой Вячеслав Островский.
Губернатор региона принёс соболезнования родным и близким, пообещав, что семьям окажут необходимую поддержку.
С шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Псковской области
Выставку открыток советского времени подготовили к 1 Мая в Доме культуры Пушкиногорского района
Семья из Новоржевского района стала лауреатом II степени на всероссийском конкурсе прикладного творчества
Площадку для строительства центра досуга и настольных игр начали подготавливать в Себежском районе
Освящение начала строительства храма Святых Жён-Мироносиц состоялось в Псковском районе