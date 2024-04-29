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Страстная неделя началась у православных христиан: что можно и что нельзя делать в эти дни

Страстная неделя началась у православных христиан. Разберёмся, что можно и что нельзя делать в дни, посвящённые воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиям на кресте, смерти и погребению.

Фото: ПАИ

По величию и важности совершавшихся событий каждый день Страстной седмицы именуется святым и великим. Эти дни воспринимаются верующими как Божественный праздник, озарённый радостным сознанием полученного спасения через страдания и смерть Спасителя.

В Великий понедельник верующие вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в рабство. Это прообраз страдающего Спасителя. Также в храмах читают евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы. Кроме того, в поместных православных церквах начинают совершать чин мироварения.

В Великий вторник христиане вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также произнесённые им притчи о Страшном суде и конце мира, о десяти девах, о талантах и дани кесарю.

В Великую среду верующие скорбят о предательстве Иуды, который продал учителя за тридцать сребреников. Также они читают в Евангелии историю о грешнице, которая омыла слезами ноги и помазала волосы Спасителя драгоценным маслом, тем самым приготовив егоик погребению.

Великий четверг, ещё одно название которого — Чистый четверг, считается днём совершения первого таинства причащения. На Тайной вечере Христос подал апостолам хлеб и вино со словами: «Сие есть тело Мое и сия есть кровь Моя». А после трапезы он вместе с ближайшими учениками удалился в Гефсиманский сад, чтобы в последний раз там помолиться. Именно там его и предал Иуда Искариот. Про эти события читают на особой службе «Двенадцати страстных Евангелий», где верующие молятся перед крестом и вспоминают о страданиях Господа. В конце же они поют красивый гимн «Поклоняемся страстем Твоим Христе».

Великая пятница – самый скорбный день, когда Христа распяли. В храмах совершаются уникальные богослужения, во время которых выносят на поклонение плащаницу — икону лежащего во гробе Спасителя.

В Великую субботу, согласно преданию, после смерти Спаситель сошёл в ад. Оттуда он вызволил души томившихся там праведников, в том числе и первых людей — Адама и Еву. Это стало возможным благодаря искупительной смерти Иисуса. В этот день, согласно вероучению, весь мир замирает в ожидании Светлого Христова Воскресения.

Что можно и нельзя делать в Страстную неделю? Духовенство призывает посвятить все дни седмицы молитве и участию в службах. Поэтому общецерковное поминовение усопших на этой неделе не совершается. При этом священник может совершить короткую панихиду в храме. А вот отпевание совершается во все дни, кроме Великой пятницы. Кроме того, дома поминать умерших можно каждый день.

Во время Великой седмицы не рекомендуется заниматься тяжёлой работой. К рутинному бытовому труду это не относится.

Зачастую Святая неделя выпадает на начало посевного сезона. Однако священнослужители не рекомендуют заниматься огородом, посвятив время молитве.

В последнюю неделю перед днём Христова Воскресения верующие придерживаются особо строгого поста. По уставу в понедельник, вторник и среду допускается лишь сухоядение. В Великий четверг можно употреблять пищу с маслом и немного вина. В Страстную пятницу — голодание. Разрешается лишь хлеб и вода. Однако правило не распространяется на пожилых, детей, беременных, кормящих, а также на тяжелобольных. В Великую субботу тоже сухоядение. В этот день верующие готовятся встретить самый главный праздник — Пасху.

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