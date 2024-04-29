Всемирный день велосипедиста в Великих Луках отпразднуют массовой гонкой
Жителей Псковской области приглашают зарегистрироваться на соревнование, приуроченное ко Всемирному дню велосипедиста, через «Госуслуги», сообщается в Telegram-канале комитета по спорту Псковской области.
«1 июня 2024 года состоится всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста». Жители Псковской области могут зарегистрироваться на спортивное мероприятие с помощью портала «Госуслуги», — написали в Telegram-канале.
Соревнования пройдут на трассах центра подготовки велосипедистов в Великих Луках на улице Фурманова, 83. Регистрация продлится до 29 мая.
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