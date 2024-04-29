Всемирный день велосипедиста в Великих Луках отпразднуют массовой гонкой

10:24, 29 апреля 2024, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают зарегистрироваться на соревнование, приуроченное ко Всемирному дню велосипедиста, через «Госуслуги», сообщается в Telegram-канале комитета по спорту Псковской области.

«1 июня 2024 года состоится всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста». Жители Псковской области могут зарегистрироваться на спортивное мероприятие с помощью портала «Госуслуги», — написали в Telegram-канале.

Соревнования пройдут на трассах центра подготовки велосипедистов в Великих Луках на улице Фурманова, 83. Регистрация продлится до 29 мая.