Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Псковской области

Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Псковской области в начале мая перед Днём Победы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото с сайта pskov.ru

Георгиевская ленточка символизирует для нашего народа силу духа, стойкость, честь и отвагу.

Волонтёры муниципального центра добровольчества Великих Лук вручали ленточку жителям и гостям города. Также представители местного отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и юнармейцы – курсанты военно-патриотического клуба «Беркут» провели акцию на улицах Опочки.

Вручение лент организуют в Пскове и в районных центрах Псковской области. Например, в Печорах символы Дня Победы будут раздавать с 6 по 8 мая на площади Победы и Михайловской площади.

В областной столице жители и гости могут встретить волонтёров во второй половине дня 7 и 8 мая на площади Ленина, в Детском парке, в сквере 60-летия Октября (на Четырёх углах), в Летнем саду. Кроме того, выдачу георгиевских лент предполагается проводить и на показах мультимедийного спектакля «Псков — город-воин» в Псковском кремле.

В сам День Победы — 9 Мая в этих же точках волонтёры будут выдавать, помимо георгиевских лент, флажки с изображением Знамени Победы. В общей сложности волонтёры вручат около 30 тысяч георгиевских лент.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 апреля 2024

В Себежском районе прошёл благотворительный концерт в поддержку военнослужащих в зоне СВО
29 апреля 2024

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Псковской области
29 апреля 2024

Небольшой дождь ожидается в Пскове завтра
29 апреля 2024

Научная конференция «Реставрационные работы в мемориальных парках» прошла в «Михайловском»
29 апреля 2024

Капитальный ремонт крыши выполнят в Островской межрайонной больнице
29 апреля 2024

«Экопром» ищет водителя категории С для работы в Гдове
29 апреля 2024

Купол Иоанно-Богословского собора Крыпецкого монастыря в Псковском районе покрыли медными листами
29 апреля 2024

В Псковской области изменится расписание двух пригородных поездов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...