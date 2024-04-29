Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Псковской области

17:40, 29 апреля 2024, ПАИ

Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Псковской области в начале мая перед Днём Победы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

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Георгиевская ленточка символизирует для нашего народа силу духа, стойкость, честь и отвагу.

Волонтёры муниципального центра добровольчества Великих Лук вручали ленточку жителям и гостям города. Также представители местного отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и юнармейцы – курсанты военно-патриотического клуба «Беркут» провели акцию на улицах Опочки.

Вручение лент организуют в Пскове и в районных центрах Псковской области. Например, в Печорах символы Дня Победы будут раздавать с 6 по 8 мая на площади Победы и Михайловской площади.

В областной столице жители и гости могут встретить волонтёров во второй половине дня 7 и 8 мая на площади Ленина, в Детском парке, в сквере 60-летия Октября (на Четырёх углах), в Летнем саду. Кроме того, выдачу георгиевских лент предполагается проводить и на показах мультимедийного спектакля «Псков — город-воин» в Псковском кремле.

В сам День Победы — 9 Мая в этих же точках волонтёры будут выдавать, помимо георгиевских лент, флажки с изображением Знамени Победы. В общей сложности волонтёры вручат около 30 тысяч георгиевских лент.