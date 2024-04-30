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День Знамени Победы отмечается 30 апреля

День Знамени Победы отмечается в Псковской области ежегодно 30 апреля.

Знамя 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Фото: ПАИ

В этот день в 1945 году разведчики 756-го полка 150-й Идрицкой дивизии Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили штурмовой флаг своей дивизии на купол поверженного Рейхстага в Германии. Он и стал Знаменем Победы.

Такое же знамя наряду с государственным флагом Российской Федерации открывает военный парад на Красной площади в Москве, и на всех полотнищах одна и та же надпись: «150-я стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия».

Жители Идрицы гордятся, что название посёлка начертано на Знамени Победы. Сам посёлок в годы Великой Отечественной войны находился в оккупации три года, с 15 июля 1941 по 12 июля 1944 года, а во время освобождения Идрицы здесь проходили беспрецедентные ожесточенные и кровопролитные бои с немецкими захватчиками.

Почти восемь месяцев, с конца декабря 1943 до середины июля 1944 года, на территории Идрицкого района не прекращалась битва за освобождение Идрицы.

Более подробную историю Знамени Победы можно узнать в материале ПАИ по ссылке.

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