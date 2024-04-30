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Четыре концерта органной музыки пройдут в Пскове в мае

Четыре концерта органной музыки пройдут в Римско-католической церкви Пресвятой Троицы в Пскове в мае. Об этом ПАИ сообщили организаторы концертов.

Первый из них органно-скрипичный под названием «Музыкальный диалог органа и скрипки» пройдёт в воскресенье 5 мая в 17:00. В нём примут участие молодые и талантливые петербуржские музыканты Виталия Котова (орган) и Илья Лиховидов (скрипка).

Второй органный концерт под названием «Виват, Вивальди!» состоится в субботу 11 мая в 16:00. В нём выступит органист из Кондопоги Александр Новосёлов, солист Карельской государственной филармонии.

Третий концерт органной музыки из цикла «В фантастическом стиле» пройдёт в субботу 18 мая в 16:00. В нём выступит харизматичная органистка Лилия Кузнецова, преподаватель класса «Орган» в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н.А. Римского-Корсакова.

И в последнюю субботу месяца 25 мая в 16:00 со своей оригинальной программой «Голоса весны» выступит виртуозная органистка из Москвы Наталья Ужви, выпускница Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского и аспирантуры, выпускница магистратуры Высшей школы музыки в Любеке (Германия).

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за возмездное пожертвование в указанном размере с человека, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.

Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концертов составляет от 60 до 70 минут, без антракта. В начале каждого концерта звучит художественное слово. Посещение концертов осуществляется на возмездной основе! Сумма пожертвования указана в афише каждого проводимого концерта!

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