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Общество

Программу празднования Первомая опубликовали псковские профсоюзы

1 Мая профсоюзы приглашают псковичей принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Международному дню солидарности трудящихся. О мероприятиях, которые пройдут в этот день под эгидой профсоюзов, ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Псковские профсоюзы приглашают отпраздновать Первомай. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Основным девизом профсоюзной первомайской акции в этом году станет «Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны!», отметили в облсовпрофе. Празднование Первомая стартует с автопробега, участники которого проедут по улицам Пскова от Октябрьской площади до монумента в честь 50-летия Красной армии в Крестах. Старт пробега в 9:30.

Также в этот день для жителей и гостей города Пскова с 10:27 до 14:59 по маршруту №17 будет курсировать «Профсоюзный автобус» с бесплатным проездом. Как отметили в облсовпрофе, в ходе поездки пассажиры автобуса смогут получить юридическую консультацию по трудовым правам и узнать о льготном отдыхе и оздоровлении в профсоюзных санаториях и на базах отдыха.

Кроме того, в большом зале Дома профсоюзов состоится торжественный Совет Псковского областного совета профсоюзов, в ходе которого состоится награждение лучших представителей профсоюзного движения, а также обсуждение актуальных вопросов социально-трудовой сферы.

Завершится программа праздничным концертом, который начнётся в 13:00 в большом зале Дома профсоюзов, на улице Советской, 15. В программе – выступление творческих коллективов и артистов. В ходе концерта пройдёт сбор средств для нужд военных – участников СВО.

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