Игорь Иванов поздравил псковичей с Праздником Весны и Труда

09:20, 01 мая 2024, ПАИ

Сегодня, 1 Мая, в Праздник Весны и Труда, Псковский областной совет профсоюзов организовал онлайн-поздравление, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

По традиции к жителям Псковской области обратились председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов и руководители отраслевых профобъединений.

«Профсоюзы продолжают бороться за заработную плату, социальные гарантии, безопасные рабочие места», – отметил региональный профсоюзный лидер, напомнив о достижениях в охране труда, о том, что многого удалось добиться благодаря системе социального партнёрства.

Он особо подчеркнул федеральную поддержку в лице президента РФ Владимира Путина, а также выразил уверенность, что жителей региона ждут самые хорошие перспективы, но для этого людям надо быть вместе.

«2024 год объявлен в России Годом семьи. Профсоюз – это тоже большая единая семья. И сегодня важно поддерживать семейных трудящихся, многодетные семьи, семьи, где есть участники специальной военной операции, поскольку это люди, которые сегодня сражаются за наше Отечество, за победу, которая, я убеждён, обязательно наступит», – выразил праздничный настрой профсоюзного движения Игорь Иванов.