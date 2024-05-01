Игорь Иванов поздравил псковичей с Праздником Весны и Труда
Сегодня, 1 Мая, в Праздник Весны и Труда, Псковский областной совет профсоюзов организовал онлайн-поздравление, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
По традиции к жителям Псковской области обратились председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов и руководители отраслевых профобъединений.
«Профсоюзы продолжают бороться за заработную плату, социальные гарантии, безопасные рабочие места», – отметил региональный профсоюзный лидер, напомнив о достижениях в охране труда, о том, что многого удалось добиться благодаря системе социального партнёрства.
Он особо подчеркнул федеральную поддержку в лице президента РФ Владимира Путина, а также выразил уверенность, что жителей региона ждут самые хорошие перспективы, но для этого людям надо быть вместе.
«2024 год объявлен в России Годом семьи. Профсоюз – это тоже большая единая семья. И сегодня важно поддерживать семейных трудящихся, многодетные семьи, семьи, где есть участники специальной военной операции, поскольку это люди, которые сегодня сражаются за наше Отечество, за победу, которая, я убеждён, обязательно наступит», – выразил праздничный настрой профсоюзного движения Игорь Иванов.
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