Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Игорь Иванов поздравил псковичей с Праздником Весны и Труда

Сегодня, 1 Мая, в Праздник Весны и Труда, Псковский областной совет профсоюзов организовал онлайн-поздравление, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

По традиции к жителям Псковской области обратились председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов и руководители отраслевых профобъединений.

«Профсоюзы продолжают бороться за заработную плату, социальные гарантии, безопасные рабочие места», – отметил региональный профсоюзный лидер, напомнив о достижениях в охране труда, о том, что многого удалось добиться благодаря системе социального партнёрства.

Он особо подчеркнул федеральную поддержку в лице президента РФ Владимира Путина, а также выразил уверенность, что жителей региона ждут самые хорошие перспективы, но для этого людям надо быть вместе.

«2024 год объявлен в России Годом семьи. Профсоюз – это тоже большая единая семья. И сегодня важно поддерживать семейных трудящихся, многодетные семьи, семьи, где есть участники специальной военной операции, поскольку это люди, которые сегодня сражаются за наше Отечество, за победу, которая, я убеждён, обязательно наступит», – выразил праздничный настрой профсоюзного движения Игорь Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 мая 2024

Александр Котов: Вклад каждого труженика в развитие Псковской области очень важен
01 мая 2024

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём весны и труда
01 мая 2024

Игорь Иванов поздравил псковичей с Праздником Весны и Труда
01 мая 2024

Праздник Весны и Труда отмечается в России сегодня
30 апреля 2024

Главный артефакт будущего музея под открытым небом «Знамя Победы» смогли увидеть участники митинга в Идрице
30 апреля 2024

​Бесплатный показ фильма «Блиндаж» для школьников из России и Белоруссии состоялся в Идрице 
30 апреля 2024

Мастер-класс по изготовлению пасхального сувенира провели для детей участников СВО в Стругах Красных
30 апреля 2024

Участники девятой «Вахты Памяти» Себежского укрепрайона обнаружили останки советского солдата

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...