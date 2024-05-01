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Общество

Посвящённый Первомаю автопробег проходит в Пскове

В Пскове проходит посвящённый Первомаю автопробег, организованный Псковским облсовпрофом. Он стартовал на Октябрьской площади у памятника княгине Ольге сегодня, 1 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Посвящённый Первомаю автопробег проходит в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

В этом году автопробег проходит под лозунгом «Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны!», отметили в облсовпрофе.

В 9:30 колонна автомобилей выдвинулась с Октябрьской площади к монументу в честь 50-летия Красной армии в Крестах.

В автопробеге участвуют члены профсоюзного движения области, всего задействовано около 20 машин, сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Достойный труд каждого – это благосостояние семьи и развитие всей страны», – отметил Игорь Иванов.

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