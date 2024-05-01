Реставраторы завершили восстановление деревянных перекрытий Тарарыгиной башни Псково-Печерского монастыря

10:54, 01 мая 2024, ПАИ

В Тарарыгиной башне Псково-Печерского монастыря завершены работы по устройству деревянных перекрытий между ярусами. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Реставраторы рассказали, что для укрепления стен и фундаментов проводится бурение отверстий под инъекционные растворы и монтаж инъекционных пакеров.

«Башня Тарарыгина, или Наугольная, первоначально была круглой. В 1615 году она была разрушена шведами. При восстановлении башне придали прямоугольную форму. В нижнем ярусе стены башни сохранились бойницы щелевидной формы, отличающиеся от квадратных амбразур верхних ярусов, в XVII веке облицованных кирпичом», – рассказали специалисты.