Андрей Стегний: Профсоюзы борются за социальные гарантии

10:54, 01 мая 2024, ПАИ

Председатель Псковской территориальной профсоюзной организации работников лесной отрасли РФ Андрей Стегний поздравил работников отрасли с Первомаем, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Этот день для профсоюзов России – настоящий день солидарности, когда мы проводим коллективные действия», – сказал Андрей Стегний, напомнив, что их целью является улучшение социально-экономического и правового положения работающего населения.

Также он выразил надежду, что с совместной солидарностью и поддержкой в этом году профсоюзы достойно проведут это мероприятие и будут в дальнейшем бороться за социальные гарантии, за улучшение условий охраны и оплаты труда.

Председатель профсоюзной организации лесной отрасли пожелал всем мира, благополучия и достижений в работе.