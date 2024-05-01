Акция «Профсоюзный автобус» проходит в Пскове
Традиционная акция «Профсоюзный автобус» проходит в Пскове в честь Праздника Весны и Труда сегодня, 1 Мая, передаёт корреспондент ПАИ.
В рамках акции «Профсоюзный автобус», посвящённой Первомаю, жители и гости города могут бесплатно проехать в автобусе с логотипом профсоюза. Автобус будет курсировать по одному из самых популярных маршрутов – № 17 – с 10:27 до 14:59.
Помимо того что здесь не придётся платить за проезд, пассажиры смогут получить юридическую консультацию по вопросам трудовых прав и узнать о льготном отдыхе и оздоровлении в профсоюзных санаториях и на базах отдыха, отметили в облсовпрофе.
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01 мая 2024
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