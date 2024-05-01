Инна Исаева: Профсоюз всегда стоит на защите интересов трудящихся

12:16, 01 мая 2024, ПАИ

Самые тёплые пожелания псковичам в Праздник Весны и Труда выразила председатель первичной профсоюзной организации аппарата управления АО «Почта России» Инна Исаева, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«У нас очень большая профсоюзная организация – более тысячи человек. И надо сказать, что профсоюз всегда стоит на защите интересов трудящихся, выступает за достойные условия труда», – подчеркнула роль профсоюзов Инна Исаева. Также она пожелала всем счастья, здоровья, удовольствия от работы, мирного неба и благополучия семьям псковичей.

«Мир! Труд! Май!» – на такой торжественной ноте завершила своё поздравление Инна Исаева.