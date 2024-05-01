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Наталья Горбачёва: Педагоги должны иметь достойный должностной оклад

С Праздником Весны и Труда поздравила жителей региона председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачёва, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Вы отдаёте себя на благо семей Российской Федерации, работаете на будущее страны», – отметила Наталья Горбачёва, подчеркнув, что 2024 год объявлен в России Годом семьи. Она также выразила надежду на то, что будут исполнены все обращения президента страны к Федеральному Собранию.

«В послании Владимир Владимирович сказал, что на территории Российской Федерации не должно быть различий в должностных окладах. Педагоги должны иметь достойный должностной оклад, ни в коем случае не меньше минимального размера оплаты труда, поскольку это уменьшает значение квалификации педагогов», – подчеркнула Наталья Горбачёва.

Также она акцентировала внимание на том, что 1 Мая – это праздник солидарности, а российский народ солидарен со всеми народами, где происходят несправедливые поползновения империалистических кругов.

Кроме того, председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ выразила поддержку всем, кто сейчас защищает честь цивилизации в специальной военной операции.

«Мы победим, потому что мы вместе. Здоровья и успехов, дорогие товарищи! С праздником!» – заключила Наталья Горбачёва.

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