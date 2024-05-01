Поисковики в Себежском районе нашли именной медальон советского солдата

14:32, 01 мая 2024, ПАИ

Поисковики в рамках девятой "Вахты Памяти" обнаружили именной медальон советского солдата, сообщает газета «Призыв».

Медальон находится в плачевном состоянии, так как его крышка была закрыта не полностью. Восстановлением медальона, по словам командира поискового отряда «Забытый батальон» Владимира Бумакова, будут заниматься специалисты.

Кроме этого, поисковики нашли красную звезду с пилотки бойца и пуговицу с шинели. Уже есть предположения, что пуговица принадлежала офицеру.

Сейчас часть отряда поисковиков занимается подъёмом останков бойца, тело которого нашли 30 апреля.