От Псковской области в конкурсе Фонда президентских грантов участвуют 18 проектов НКО

11:31, 02 мая 2024, ПАИ

Фонд президентских грантов проводит оценку проектов, реализованных до конца 2023 года. От Псковской области в итоговой оценке ФПГ участвуют 18 проектов НКО, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

На звание лучших претендуют просветительский проект по популяризации археологического подхода в поисковой работе «Сила в правде», а также проект, направленный на повышение уровня стрессоустойчивости у подростков.

В числе претендентов от Псковской области — спортивно-оздоровительный марафон «На коне», ветеринарный центр «Милосердие» в Великих Луках, школа карате для многодетных семей, а также проект по развитию футбола в южных муниципалитетах. Еще один проект направлен на профориентационную работу с подростками и молодежью из приемных семей «Я б в рабочие пошел». Проект «Круги доверия» ориентирован на профилактику рисков жестокого обращения и неблагополучных явлений в среде детей и подростков.

На сайте опубликованы сведения обо всех подлежащих оценке проектах: их содержание, отчеты и результаты.

К оценке приглашаются независимые эксперты, представители региональных органов исполнительной власти и общественных палат, некоммерческих организаций, люди с активной жизненной позицией и благополучатели поддержанных проектов. Свое мнение об успешности реализации любого проекта можно высказать, опираясь на информацию из отчета проекта или личного опыта участия в его мероприятиях.

В общей сложности оценке подлежит свыше 4 тысяч инициатив. Принять участие в оценке может любой желающий до 20 июня.

По итогам будет сформирован список 100 лучших проектов.

Оценка позволяет выявить наличие реальной пользы, конкретного социального эффекта от реализации проектов, определить, насколько качественно они были выполнены. За семь лет работы Фонда президентских грантов поддержано свыше 29 тысяч проектов НКО на сумму 63 млрд рублей, более 25,5 тысячи проектов завершили свою реализацию.