Депутаты Гдовского районного Собрания депутатов поддержали преобразование района в муниципальный округ

11:41, 02 мая 2024, ПАИ

Депутаты Гдовского районного Собрания депутатов поддержали преобразование района в муниципальный округ. Решение принято на сессии Собрания сегодня, 2 мая. За преобразование проголосовали 9 депутатов, 1 против, сообщает корреспондент ПАИ.

Перед голосованием сессию покинули несколько депутатов от партии «Яблоко».

Ранее решения о преобразовании района в муниципальный округ были приняты депутатами городского поселения «Гдов», Спицинской, Юшкинской и Самолвовской волостей.