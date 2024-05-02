Депутаты Гдовского районного Собрания депутатов поддержали преобразование района в муниципальный округ
Депутаты Гдовского районного Собрания депутатов поддержали преобразование района в муниципальный округ. Решение принято на сессии Собрания сегодня, 2 мая. За преобразование проголосовали 9 депутатов, 1 против, сообщает корреспондент ПАИ.
Перед голосованием сессию покинули несколько депутатов от партии «Яблоко».
Ранее решения о преобразовании района в муниципальный округ были приняты депутатами городского поселения «Гдов», Спицинской, Юшкинской и Самолвовской волостей.
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