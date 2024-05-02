Основатель музея радио в Пскове Николай Лунин станет гостем программы «Минкульт»

11:53, 02 мая 2024, ПАИ

Основатель и руководитель музея радио в Пскове Николай Лунин станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 мая, в 14:00.

Каким было первое радио и какое оно сейчас? Какое место в музее занимают самодельные экспонаты? Зачем музею радио аудиогид и для кого он предназначен? Как выглядит самый старинный экспонат и работает ли он? Откуда появились средства для создания музея?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».