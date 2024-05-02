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Общество

К 1 августа рабочие благоустроят сквер на Сиреневом бульваре в Пскове

К 1 августа рабочие благоустроят сквер на Сиреневом бульваре в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Этот проект был выбран жителями и вошел в нацпроект «Жилье и городская среда», напомнил глава города.

Здесь и далее фото из телеграм-канала Бориса Елкина

Подрядчик спланировал территорию, произвел выемку грунта и готовит основание под бордюр. Постепенно появляются очертания будущих клумб и зон тихого отдыха.

Проект также предусматривает обустройство двух площадок для детей разных возрастов. Для ребят помладше – игровая зона с качелями и лазалками. Для подростков – спортивная зона с элементами воркаута. Сквер украсят парковые светильники, цветы и кусты сирени.

Работы идут по графику и должны завершиться до 1 августа.

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