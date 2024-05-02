Депутаты Добручинской волости поддержали преобразование Гдовского района в муниципальный округ
Депутаты Добручинской волости Гдовского района единогласно поддержали преобразование района в муниципальный округ. Решение принято в четверг, 2 мая, сообщает корреспондент ПАИ.
Ранее сегодня решение в поддержку преобразования в муниципальной округ также было принято Собранием депутатов Гдовского района.
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