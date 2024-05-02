Башни Псковской крепости перешли на летний режим работы

14:56, 02 мая 2024, ПАИ

Башни Псковской крепости перешли на летний режим работы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В связи с наступающим высоким туристическим сезоном и приходом весенне-летнего периода с 1 мая часть объектов Псковского музея-заповедника перешли на летний режим работы, уточнили в музее.

В частности Власьевская, Плоская, Высокая, Варлаамовская и Покровская башни теперь работают с 10:00 до 20:00. Кассы работают до 19:30.