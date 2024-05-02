Башни Псковской крепости перешли на летний режим работы
Башни Псковской крепости перешли на летний режим работы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
В связи с наступающим высоким туристическим сезоном и приходом весенне-летнего периода с 1 мая часть объектов Псковского музея-заповедника перешли на летний режим работы, уточнили в музее.
В частности Власьевская, Плоская, Высокая, Варлаамовская и Покровская башни теперь работают с 10:00 до 20:00. Кассы работают до 19:30.
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