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Общество

Башни Псковской крепости перешли на летний режим работы

Башни Псковской крепости перешли на летний режим работы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото пресс-службы Псковского музея

В связи с наступающим высоким туристическим сезоном и приходом весенне-летнего периода с 1 мая часть объектов Псковского музея-заповедника перешли на летний режим работы, уточнили в музее.

В частности Власьевская, Плоская, Высокая, Варлаамовская и Покровская башни теперь работают с 10:00 до 20:00. Кассы работают до 19:30.

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