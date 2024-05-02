Пассажир пострадал при столкновении двух автомобилей в Пскове

15:48, 02 мая 2024, ПАИ

Столкновение Lada X-Ray и Audi А4 произошло на улице Николая Васильева в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП в Audi пострадал 28-летний пассажир, его госпитализировали в медучреждение.

На месте работали медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.