Передвижная экспозиция может появиться у псковского музея радио

16:11, 02 мая 2024, ПАИ

Передвижная экспозиция может появиться у псковского музея радио, рассказал его основатель и руководитель Николай Лунин в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В процессе музейной деятельности выяснилось, что не все люди могут приехать и посетить этот музей. У меня родилась мысль: если человек не может приехать в музей, почему бы музею не приехать к человеку? Я подал заявку создания передвижной экспозиции радиотехники по городам и сёлам нашей области», – отметил гость радиоэфира.

Предусмотрено порядка 20 мест с размещением этой передвижной выставки с созданием аудиогида и видеоряда.