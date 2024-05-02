Любимый экспонат посетителей псковского музея радио назвал его основатель

17:23, 02 мая 2024, ПАИ

Любимый экспонат у посетителей в псковском музее радио назвал его основатель и руководитель Николай Лунин в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Посетителям очень нравится граммофон и телевизор КВН-49. Это один из наших первых телевизоров 1949 года выпуска. Он представляет собой коричневый неприметный ящик, перед небольшим, размером с блокнот, экраном которого ставится линза, наполненная дистиллированной водой, чтобы увеличить его размер», – рассказал он.

Любимый экспонат Николая Лунина – радиола высшего класса «Симфония-003». «Это венец бытовой аппаратуры конца 1970-х годов, который по качеству своего звука именно превосходит многие современные аппараты, которые выпускаются промышленностью. Радиолу можно послушать в музее», – отметил гость радиоэфира.

Фоторепортаж из музея радио можно посмотреть здесь.