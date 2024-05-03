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Псковича осудили за покупку наркотика

Жителя Пскова задержали с наркотиками во время перехода через железнодорожные пути, сообщили ПАИ в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что пскович незаконно купил в интернете 0,31 грамма наркотика для личного употребления. Его он забрал в лесу у деревни Обижа Псковского района и хранил у себя, пока его не задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте во время перехода железнодорожных путей.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и два месяца с отбыванием в колонии-поселении.

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