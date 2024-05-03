О грибковых заболеваниях ногтей и борьбе с ними расскажет дерматовенеролог в эфире радио «Серебряный дождь»

11:01, 03 мая 2024, ПАИ

Врач-дерматовенеролог кожвендиспансера Псковской области Регина Корнилова станет гостьей программы «Анамнез» эфира на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 мая, в 14:00.

Как часто встречается грибок ногтей и почему его обязательно нужно лечить? Какие анализы надо сдавать и сколько их делают? Чем вызваны грибковые заболевания и каковы их симптомы? Какие части ногтя грибок поражает чаще всего? Какая среда для грибка предпочтительнее всего? Кто такой подолог и нужно ли ему медицинское образование? Может ли грибок с ногтей перейти на другого человека? Чем продезинфицировать вещи от грибка?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/paipskov.