42-летнюю женщину разыскивают в Псковской области

12:26, 03 мая 2024, ПАИ

42-летнюю Лилию Мусанёву разыскивают в Псковской области. С 14 апреля этого года её местонахождение неизвестно, сообщили ПАИ в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Женщина ростом 170 сантиметров, плотного телосложения, у неё светло-рыжие длинные волосы и серо-голубые глаза.

Была одета в чёрную куртку с капюшоном, чёрные брюки и чёрные короткие сапоги. С собой у женщины был чёрный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Лилии Мусанёвой, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.