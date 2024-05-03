42-летнюю женщину разыскивают в Псковской области
42-летнюю Лилию Мусанёву разыскивают в Псковской области. С 14 апреля этого года её местонахождение неизвестно, сообщили ПАИ в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Женщина ростом 170 сантиметров, плотного телосложения, у неё светло-рыжие длинные волосы и серо-голубые глаза.
Была одета в чёрную куртку с капюшоном, чёрные брюки и чёрные короткие сапоги. С собой у женщины был чёрный рюкзак.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Лилии Мусанёвой, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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