Ольга Тимофеева назначена заместителем губернатора Псковской области

13:32, 03 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил председателя регионального комитета по культуре Ольгу Тимофееву заместителем губернатора Псковской области, курирующим сферы культуры, туризма, спорта и молодёжной политики. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

«Ольга Александровна [Тимофеева. – ПАИ] уже несколько лет успешно руководит комитетом по культуре. Жители области и гости отмечают, что с каждым годом в регионе появляется всё больше знаковых мероприятий, становится всё больше модельных библиотек и отремонтированных сельских домов культуры в рамках нацпроекта «Культура», – написал Михаил Ведерников.

Глава региона также отметил, что в профессионализме Ольги Тимофеевой и её команды он полностью уверен, а также пожелал ей дальнейшей плодотворной работы на благо Псковской области.

Ольга Тимофеева родилась в Гомельской области в 1978 году. В 2000 году она окончила Санкт-Петербургский государственный технический университет. В 2019 году прошла курсы повышения квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе «Управление в сфере культуры». В 2020 году там же прошла профессиональную переподготовку по программе «Современные технологии управления в социальной сфере (категория Б)».

На руководящих должностях работает 17 лет.

С 2015 по 2021 год Ольга Тимофеева работала в Театрально-концертной дирекции Псковской области. В апреле 2021 года она стала председателем регионального комитета по культуре.