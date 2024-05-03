В Пскове всё чаще обнаруживают грибок на ногтях у детей

14:17, 03 мая 2024, ПАИ

В Пскове всё чаще выявляют грибок на ногтях у детей, рассказала врач-дерматовенеролог кожвендиспансера Псковской области Регина Корнилова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В последнее время всё чаще в кожвендиспансер с жалобами на грибок приходят родители с детьми. А раньше грибок у детей был довольно редким. Лечить детей от грибка ещё сложнее, чем взрослых, так как детям не все препараты можно назначать», – пояснила врач.

Регина Корнилова также рассказала, что каждый пятый человек в мире либо страдал, либо страдает, либо сталкивался с грибком ногтей. «Всё это несмотря на то, что люди живут в разных странах, на разных континентах, в разных климатических условиях. Грибок хорошо приспособился, поэтому его трудно диагностировать и трудно лечить. А после пандемии коронавируса грибка стало больше и лечить его стало ещё сложнее», – констатировала дерматовенеролог.